Помогите составить пять вопросов к рассказу А.П.Платонова " Юшка"

Литература
Помогите составить пять вопросов к рассказу А.П.Платонова " Юшка"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давно читал))) 1) Кто такой Юшка? 2) Прав ли был Юшка ,говоря ,что его любит народ? 3)Каким предстают герои рассказа 4)Осознавал ли Юшка что он нужен ? 5)За что взрослые и дети его терзали?
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