Гена купил 1,5кг вишни, 1,1 кгяблок и 200 г конфет. Сможет ли Гена унести свою покупку ?? пластиковом пакете рассчитанном на 3кг ?
Математика
Гена купил 1,5кг вишни, 1,1 кгяблок и 200 г конфет. Сможет ли Гена унести свою покупку ?? пластиковом пакете рассчитанном на 3кг ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да сможет вот решение 1,5кг + 1,1 =2,6 кг 2,6 кг + 200 г = 2,8кг
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