Гена купил 1,5кг вишни, 1,1 кгяблок и 200 г конфет. Сможет ли Гена унести свою покупку ?? пластиковом пакете рассчитанном на 3кг ?

Математика

Гена купил 1,5кг вишни, 1,1 кгяблок и 200 г конфет. Сможет ли Гена унести свою покупку ?? пластиковом пакете рассчитанном на 3кг ?

Автор: Гость