Географические координаты 62 С.ш и 52 в.д имеет столица республики: 1)Удмуртии 2) Ба??кирии 3)Татарии 4)Коми
География
Географические координаты 62 С.ш и 52 в.д имеет столица республики: 1)Удмуртии 2) Ба??кирии 3)Татарии 4)Коми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столица республики коми
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