З..шевелился , з..ворочался , н...довольную , з..бегала , пр..ехал , н.. мело , н..заметно , ??о..таивает , бе..звонно , бе..винно , в..вился

Русский язык
З..шевелился , з..ворочался , н...довольную , з..бегала , пр..ехал , н.. мело , н..заметно , ??о..таивает , бе..звонно , бе..винно , в..вился
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зашевелился Заворочался Недовольную Забегала Приехал Незаметно Подтаивает Беззвонно Безвинно Взвился
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