4x-5-(7x+8)=2 пожалуста
Алгебра
4x-5-(7x+8)=2 пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x-5-7x-8=2 -3x=2+8+5 -3x=15 -x=5 x=-5
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