Придумать стих про маму
Литература
Придумать стих про маму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама... Родной человек. Не предаст. Не обидит. Не отдаст никому. Мама, лучшая ты, на планете. Мама, я люблю тебя больше всех на свете!
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