Пожалуууйстааа срочноооооо биология 6 класс
Биология
Пожалуууйстааа срочноооооо биология 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.стебель 2.корень 3.корневые волоски(зона всасывания) 4.корневой чехлик 5.ксилема 6.вегитационный 7.зона деления 8.корень 9.не помню
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