В результате реакции алкина массой 10,4 г с металлическим натрием получили двузаме??енный продукт и газ объемом 8,96л. Определите молекулярную формулу исходного алкина.

Химия

В результате реакции алкина массой 10,4 г с металлическим натрием получили двузаме??енный продукт и газ объемом 8,96л. Определите молекулярную формулу исходного алкина.

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