В результате реакции алкина массой 10,4 г с металлическим натрием получили двузаме??енный продукт и газ объемом 8,96л. Определите молекулярную формулу исходного алкина.

Химия
В результате реакции алкина массой 10,4 г с металлическим натрием получили двузаме??енный продукт и газ объемом 8,96л. Определите молекулярную формулу исходного алкина.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CnH₂n₋₂ + 2Na→CnH₂n₋₄Na₂ + H₂↑ n(CnH₂n₋₂) = n(H₂) n(H₂) = V/Vm = 8,96 /22,4 л/моль = 0,4 моль M(CnH₂n₋₂) = m/n = 10,4 г. : 0,4 моль = 26 г/моль 12n+ 2n -2 = 26 14n = 26+2 = 28 n= 2  H--C≡C-H ацетилен
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