Я не могу написать сочинение про зимний лес

Гость: Гость:

Почти каждый выходной мы проводим в лесу, там у нашей семьи есть свои заветные тропинки. Входя в лес, мы приветствуем знакомые деревца. Мы даже дали имена полюбившимся нам деревьям. Вековой дуб-богатырь носит имя сказочного царя Берендея, березку назвали Снегурочкой. А вот елочки-подростки вдоль тропинки к лесному озеру Черное получили имя Подружки-Зеленушки. Однажды мы помогли работникам местного лесничества собирать желуди. Их затем отправили в другие лесничества для получения саженцев дуба. Зимой дуб Берендей спит, но, когда дотронешься рукой до ствола, почувствуешь, что кора теплая. В ее складках находят приют различные насекомые, а наст под дубом засыпан коричневой резной листвой. Ветер сухие дубовые листья поднимает и заносит в ельник. Они, будто новогоднее украшение, притаились в хвое елочек подружек-Зеленушек. Кроме дубовых, в елочных ветвях прячутся и сухие листья берез, кленов, осин. В теплое время года Подружки-Зеленушки кажутся невзрачными, иной гость леса скорее всего не обратит на них внимания. Разве могут они сравниться с величественным дубом Берендеем или с красавицей-березкой Снегурочкой! Зимой все меняется. Темная зелень хвои притягивает к себе взгляд, она как бы отогревает тебя в стужу. Вот мы и решили накануне Нового года украсить Подружек-Зеленушек разноцветным серпантином. Каково же было наше удивление, когда, придя в очередной выходной в лес, мы не увидели на привычном месте одну из Подружек-Зеленушек. Елку кто-то срубил... На пеньке лежала печальная снежная шапка, на соседней елке сидели, нахохлившись, воробьи. Казалось, они тоже горевали вместе с нами. Мы, конечно, украсили серпантином оставшиеся елочки. А когда возвращались домой, купили в магазине маленькую елочку в кадке. Она еще такая маленькая, что украшать ее мы не стали. Зиму она проведет в нашей квартире, а весной мы отнесем елочку в лес и посадим взамен срубленного дерева. Будет Подружкам-Зеленушкам новая сестричка.