Требуется вступление и концовка сочинения на тему "как вы понимаете что такое чес??ь и бесчестие"

Гость: Гость:

1) Честь и бесчестие - два разных морально-нравственных понятия.Первое-это внутреннее достоинство человека,которое вызывает уважение со стороны общества,делает его сильным и независимым.Личность,обладающая честью,всегда находится в почете.Как правило,это люди с ильным,стойким характером.Их лидирующие качества-это справедливость,верность.благородство и честность.А лишение чести,стыд,позор,поругание относятся к бесчестному человеку.Такие люди не вызывают уважения общества и не имеют никаких моральных ценностей. 2)Итак,совершенно очевидно,что люди обладающие честью и люди бесчестные занимают разные позиции в обществе.Это доказывает нам множество пример из классической литературы,затрагивающих данную тему.Эти две психологические составляющие внутреннего мира человека соперничают друг с другом.И все же хочется верить,что таких хороших людей,действительно обладающих честью,гораздо больше в нашем обществе,нежели скверных и подлых.