При каком значение t значение выражения 3*t+2*(5-t) равно: 108
Математика
При каком значение t значение выражения 3*t+2*(5-t) равно: 108
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*t+2*(5-t)=108 3t+10-2t=108 t=108-10 t=98
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