КАК НЕЛЬЗЯ ЗАПОЛНИТЬ ПРОПУСК? катёнок ____ высунулся из-под шкафа (А) ОСТОРОЖНО (Б) АПРЕЛЬ (В) БОЯЗНО (Г) ОПАСЛИВО (Д) С ОПАСКОЙ

Русский язык

КАК НЕЛЬЗЯ ЗАПОЛНИТЬ ПРОПУСК? катёнок ____ высунулся из-под шкафа (А) ОСТОРОЖНО (Б) АПРЕЛЬ (В) БОЯЗНО (Г) ОПАСЛИВО (Д) С ОПАСКОЙ

Автор: Гость