КАК НЕЛЬЗЯ ЗАПОЛНИТЬ ПРОПУСК? катёнок ____ высунулся из-под шкафа (А) ОСТОРОЖНО (Б) АПРЕЛЬ (В) БОЯЗНО (Г) ОПАСЛИВО (Д) С ОПАСКОЙ

Русский язык
КАК НЕЛЬЗЯ ЗАПОЛНИТЬ ПРОПУСК? катёнок ____ высунулся из-под шкафа (А) ОСТОРОЖНО (Б) АПРЕЛЬ (В) БОЯЗНО (Г) ОПАСЛИВО (Д) С ОПАСКОЙ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Котенок с опаской(Д) высунулся из под шкафа.
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