Напишите небольшой рассказ о моем месте (Город Томск,не обязательно)
Английский язык
Напишите небольшой рассказ о моем месте (Город Томск,не обязательно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу в прекрасном,большом городе - Томск.Здесь моя Родина и я тут живу.Я горжусь свей Родиной,и буду стаять на страже каждую ночь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Изобразите на координатной плоскости множество точек, координаты которых удовле??воряют уравнению: x^2 (y+y^2) y^3+x^4
Русский язык
Напишите небольшое сочинение на тему "Наблюдая за животными,лучше понимаешь себя".Включите в сочинение случай, описанный в прочитанном тексте .
Математика
Вычеслите значения выражений: а) 3sin(2a+pi/4)-2cos(3a-pi/4) при а=п/4 б) 3sin pi/6-2cos0+tg2pi/3 помогите пожалуйстааа