Как выразить в квадратных метрах 5 квадратных километров
Математика
Как выразить в квадратных метрах 5 квадратных километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км=1000м 5км=5000км или 5км=5км×1000м=5000км
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