Напишите небольшое сочинение на тему "Наблюдая за животными,лучше понимаешь себя".Включите в сочинение случай, описанный в прочитанном тексте .
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Напишите небольшое сочинение на тему "Наблюдая за животными,лучше понимаешь себя".Включите в сочинение случай, описанный в прочитанном тексте .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если каждый день наблюдать за животными в их естественной среде обитания, то можно найти ответы на многие вопросы. Кому-то непонятны человеческие инстинкты, кому-то человеческая природа. У животных человеку можно многому научиться. Например, семейным ценностям, строгому порядку и дисциплине можно научиться у волка, трудолюбию у пчел.
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