В чём причины успехов гуситгв?

Гость: Гость:

1) Ян Гус призывал чехов стать хозяевами в своей стране. Он предлагал подчинить церковь в Чехии королю. Ян Гус требовал лишить церковь ее богатств, а богослужения вести на чешском языке. Выступления Яна Гуса и рост числа его сторонников напугали феодалов и церковь. Папа Римский и император Св. Рим. империи вызвали яна гуса на церковный собор в городе Констанце. Здесь ему представили обвинение в ереси и пытались заставить отречься от своих взглядов, угрожая казнью. Ян не отрекся и 6 июля 1415 г. его сожгли на костре. Казнь Яна Гуса всколыхнула Чехию. В 1419 г. его последователи - гуситы - подняли восстание в Праге. Горожане,крестьяне и многие чешские феодалы.Ожесточенные гуситские войны длились 15 лет. Они прекратились тгогда, когда чешские феодалы и купцы пошли на соглашение с императором и папой римским. В 1434 г. гуситы были разгромлены.Влияние католической церкви и папы римского в Чехии намного уменьшилось.Население большинства городов стало чешским. Отныне государственные документы писали на чешском языке. Удачи! :З