На окружности отмечена точка С. Отрезок АВ — диаметр окружности, AC=9, BC=12. Найдите р??диус окружности
Геометрия
На окружности отмечена точка С. Отрезок АВ — диаметр окружности, AC=9, BC=12. Найдите р??диус окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т..к угол АСВ опирается на диаметр окружности,то треугольник АСВ прямоугольный и диаметр является его гипотенузой, следовательно по теореме Пифагора квадрат АВ= 9*9+12*12=81+144=225, R=15
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