Что означает О скажи плиз

Биология
Что означает О скажи плиз
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Гость:
О- околоцветник. П - пестик. Т- тычинки
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