Помогите мне перевести немецкий язык
Немецкий язык
Помогите мне перевести немецкий язык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот. Не оброшайте внимание на ошибки. Надеючь что помогла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Помогите пожалуйста Приведите примеры веществ, состоящих из молекул, и веществ которые не состоят из молекул
Русский язык
Спишите текст, вставляя пропущенныебуквы, объясните их написание. Есть нанашей реке такие глухие и укромные места, что, когда прод..рёшься через сп...
Українська мова
Русский язык