Реши задачи и Сравни их в первой бочке 20 килограмм соленых огурцов а во второй на 10 килограмм больше Сколько всего килограммов огурцов в двух бочках
Математика
Реши задачи и Сравни их в первой бочке 20 килограмм соленых огурцов а во второй на 10 килограмм больше Сколько всего килограммов огурцов в двух бочках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+10=30(кг) - всего соленых огурцов в двух бочках. Ответ: 30 кг Все просто)))
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