Реши задачи и Сравни их в первой бочке 20 килограмм соленых огурцов а во второй на 10 килограмм больше Сколько всего килограммов огурцов в двух бочках

Математика

Реши задачи и Сравни их в первой бочке 20 килограмм соленых огурцов а во второй на 10 килограмм больше Сколько всего килограммов огурцов в двух бочках

Автор: Гость