В пятиэтажном доме живут друзья Лера , Света , Ира , Рома , Сеня и Марат . Докажи что хотя бы двое друзей живут на одном этаже
Математика
В пятиэтажном доме живут друзья Лера , Света , Ира , Рома , Сеня и Марат . Докажи что хотя бы двое друзей живут на одном этаже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этажей 5 а друзей 6 поэтому любые двое из них живут на одном этаже
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