В пятиэтажном доме живут друзья Лера , Света , Ира , Рома , Сеня и Марат . Докажи что хотя бы двое друзей живут на одном этаже

Математика

В пятиэтажном доме живут друзья Лера , Света , Ира , Рома , Сеня и Марат . Докажи что хотя бы двое друзей живут на одном этаже

Автор: Гость