Географическое расположение США(в какой части материка расположена страна,с какими странами граничит,как называется сталица)

География
Географическое расположение США(в какой части материка расположена страна,с какими странами граничит,как называется сталица)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находится в центральной части\ Граничит с Канадой Россией и Мексикой (ближайшими) Столица Вашингтон
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши 3-4слова с такой же приставкой залететь,полететь,пролететь,слететь,долетет??,облететь
Ответить
Русский язык
Сочинение натюрморт все баллы отдам
Ответить
Русский язык
Волк Что делал? 10 слово глаголом писать
Ответить
Русский язык
Объясни известные тебе 4 орфограммы связанные со звуком ш. Напиши названия этих орфограмм машина, тишь, карандашом, финишем, большой, умываешь, ...
Ответить
Математика
Найдите облaсть значения функции f (x)=X вторых (это дробь) если область ее определен??я задана условием -4<x<5
Ответить