Географическое расположение США(в какой части материка расположена страна,с какими странами граничит,как называется сталица)
География
Географическое расположение США(в какой части материка расположена страна,с какими странами граничит,как называется сталица)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находится в центральной части\ Граничит с Канадой Россией и Мексикой (ближайшими) Столица Вашингтон
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