Три пятых длины 1 дм состовляют

Математика
Три пятых длины 1 дм состовляют
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм=10см 10:5*3=6(см)
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