3 2\5-5 1\2 помогите пожалуйста
Математика
3 2\5-5 1\2 помогите пожалуйста
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Гость:
Надеюсь,правильно поняла твой пример
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