От куска проволоки длиной 5 1/2м отрезали 2 7/10м. сколько метров проволоки осталось? какой кусок длиннее : отрезанный или оставшийся? На сколько?

Математика

От куска проволоки длиной 5 1/2м отрезали 2 7/10м. сколько метров проволоки осталось? какой кусок длиннее : отрезанный или оставшийся? На сколько?

Автор: Гость