От куска проволоки длиной 5 1/2м отрезали 2 7/10м. сколько метров проволоки осталось? какой кусок длиннее : отрезанный или оставшийся? На сколько?
Математика
От куска проволоки длиной 5 1/2м отрезали 2 7/10м. сколько метров проволоки осталось? какой кусок длиннее : отрезанный или оставшийся? На сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 1/2- 2 7/10=11/2- 27/10=55/10-27/10=28/10=14/5=2 4/5м- осталось проволоки 2 4/5-2 7/10=14/5- 27/10=28/10-27/10=1/10м или 10см- на столько длиннее оставшийся кусок
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