Ты уже знаком с некоторыми произведениями Бианки Попробуй рассказать о них в и оц??нки тебе помогут вопрос Какие сказки или рассказы Бианки ты уже читал О чем пишет в своих произведениях кто эти герои легко или Трудно ему живет...
Литература
Ты уже знаком с некоторыми произведениями Бианки Попробуй рассказать о них в и оц??нки тебе помогут вопрос Какие сказки или рассказы Бианки ты уже читал О чем пишет в своих произведениях кто эти герои легко или Трудно ему живется Почему Приведи пример
Ответ(ы) на вопрос:
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Анюткина уткаГолубые лягушкиЕгоркины заботыЗеленый прудЗимнее летечко-1: Зимнее летечкоЗимнее летечко-2: НевидимкиЗой и ЗояЗоопарк
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