Ь обозначает мягкость согласного в середине слова1)вьюга2)степь3)пьёт4)горько
Русский язык
Ь обозначает мягкость согласного в середине слова1)вьюга2)степь3)пьёт4)горько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пьет вроде или горько
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