Задания на программу Паскаль. 1)Разобрать,ввести в ЭВМ и отладить программу для р??счёта объёма и полной поверхности правильной пирамиды,в основании которой лежит правильный шестиугольник, если известны высота(Н) пирамиды,стор...

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Задания на программу Паскаль. 1)Разобрать,ввести в ЭВМ и отладить программу для р??счёта объёма и полной поверхности правильной пирамиды,в основании которой лежит правильный шестиугольник, если известны высота(Н) пирамиды,сторона шестиугольника(а). осн S=Sосн+Sбок= 2)Написать программу решения следующей задачи: Определить,поместится ли шар в куб , если известны их объемы. Задание выполнить со схемой: начало в овале,в параллелограмме переменные и так далее по схеме и программу рядом написать как бы мы написали в Паскале,но это все задано сделать в тетради.

Автор: Гость