Сочинение на тему "Я пчела"
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Сочинение на тему "Я пчела"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Была бы я пчела.я очень люблю пчел.когда я пошла ночью на улицу, пролетела звезда и я загодала чтобы я была пчелой.на утро я встала и мне очень захотелось меду и мне почемуто понравился желтый цвет.мне захотелось столько всего делать я стала трудолюбивая.я себя стала чувствовать пчелой.
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