Сочинение на тему "Я пчела"

Гость: Гость:

Была бы я пчела.я очень люблю пчел.когда я пошла ночью на улицу, пролетела звезда и я загодала чтобы я была пчелой.на утро я встала и мне очень захотелось меду и мне почемуто понравился желтый цвет.мне захотелось столько всего делать я стала трудолюбивая.я себя стала чувствовать пчелой.