Помогите решить задачу двумя способами .В двух домах по четыре подъезда.В первом доме в каждом подъезде 27квартир ,а во втором доме всего 36 квартир . На сколько квартир больше во втором доме ,чем в первом ?

Гость: Гость:

подъездов ---- 4 в каждом доме; в подъезде 1-го дома ---- 27 кв; в подъезде 2-го дома ---- 36 кв; разница квартир ---- ?кв. Решение. 1 с п о с о б. 36 - 27 = 9 (кв) ---- на столько больше в 1 подъезде 1-го дома; 9 * 4 = 36 (кв.) ---- на столько больше во всех 4-х подъездах первого дома. Ответ: В первом доме на 36 квартир больше, чем во втором. 2 с п о с о б. 36 * 4 = 144 (кв.) ----- число квартир в 4-х подъездах 1-го дома; 27 * 4 = 108 (кв.) ----- число квартир в 4-х подъездах 2-го дома; 144 - 108 = 36 ---- на столько квартир в первом доме больше. Ответ: в первом доне на 36 квартир больше.