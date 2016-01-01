После установления зависимости Руси от Орды и переписи населения на русские земл?? была наложена дань — «ордынский выход». Однако с течением времени ситуация изменилась — хан Узбек передал право сбора дани со всех русских земел...

История

После установления зависимости Руси от Орды и переписи населения на русские земл?? была наложена дань — «ордынский выход». Однако с течением времени ситуация изменилась — хан Узбек передал право сбора дани со всех русских земель русским князьям

Автор: Гость