После установления зависимости Руси от Орды и переписи населения на русские земл?? была наложена дань — «ордынский выход». Однако с течением времени ситуация изменилась — хан Узбек передал право сбора дани со всех русских земел...
История
После установления зависимости Руси от Орды и переписи населения на русские земл?? была наложена дань — «ордынский выход». Однако с течением времени ситуация изменилась — хан Узбек передал право сбора дани со всех русских земель русским князьям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юрию Даниловичу (1303 - 1325). Получил, женившись на сестре хана Узбека в 1327 году.
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