Решите уравнение( 3x+2)(4x-1)-(6x+2)(2x-1)=0
Алгебра
Решите уравнение( 3x+2)(4x-1)-(6x+2)(2x-1)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х^2+5x-2-12x^2+2x+2 = 0 7x = 0 x=0
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