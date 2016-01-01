Для чего проводились олимпийские игры в древности? (Древней Греции)
История
Для чего проводились олимпийские игры в древности? (Древней Греции)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олимпийские игры в древней Греции проводились для того, чтобы победителю поставить статую и кормить его бесплатно
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