Расстояние от Бреста до Киева 600км Поезд ехал из Бреста в Киев 2 часа со скоростью 60км/час , а потом х часов со скоростью 80 км /час . сколько километров ему осталось проехать до Киева ? Составь выражения и найди оставшееся р...
Математика
Расстояние от Бреста до Киева 600км Поезд ехал из Бреста в Киев 2 часа со скоростью 60км/час , а потом х часов со скоростью 80 км /час . сколько километров ему осталось проехать до Киева ? Составь выражения и найди оставшееся расстояния для х = 1,2,3.4,5,6. Может ли х принять значения 10? Какие значения может принимать х?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600-120=480 480:80=6 ответ водитель всего ехал 8 часов 2 часа по 60 км. и 6 часов по 80 км.
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