Расстояние от Бреста до Киева 600км Поезд ехал из Бреста в Киев 2 часа со скоростью 60км/час , а потом х часов со скоростью 80 км /час . сколько километров ему осталось проехать до Киева ? Составь выражения и найди оставшееся р...

Математика

Расстояние от Бреста до Киева 600км Поезд ехал из Бреста в Киев 2 часа со скоростью 60км/час , а потом х часов со скоростью 80 км /час . сколько километров ему осталось проехать до Киева ? Составь выражения и найди оставшееся расстояния для х = 1,2,3.4,5,6. Может ли х принять значения 10? Какие значения может принимать х?

Автор: Гость