Спишите. Напишите слова в нужном падеже. Укажите падеж. Листья растений бывают с (восковые налёты). Края у листьев то ровные, то в (мелкие зубчики).

Русский язык

Спишите. Напишите слова в нужном падеже. Укажите падеж. Листья растений бывают с (восковые налёты). Края у листьев то ровные, то в (мелкие зубчики).

Автор: Гость