Спишите. Напишите слова в нужном падеже. Укажите падеж. Листья растений бывают с (восковые налёты). Края у листьев то ровные, то в (мелкие зубчики).

Русский язык
Спишите. Напишите слова в нужном падеже. Укажите падеж. Листья растений бывают с (восковые налёты). Края у листьев то ровные, то в (мелкие зубчики).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья растений бывают с восковыми налётами-(Творительный падеж.) Края у листьев то ровные , то в мелких зубчиках(Предложный падеж)
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