География 5 класс Тема: Как древние люди представляли Вселенную 4. Используя доп??лнительные источники информации, заполните таблицу. Вклад древних ученных в изучение Вселенной Ученные Вклад в науку -Пифагор -Аристотель ...

География
География 5 класс Тема: Как древние люди представляли Вселенную 4. Используя доп??лнительные источники информации, заполните таблицу. Вклад древних ученных в изучение Вселенной Ученные Вклад в науку -Пифагор -Аристотель -Клавдий Птолемей
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Автор: Гость
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Гость:
Вот про Аристотеля )))
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