География 5 класс Тема: Как древние люди представляли Вселенную 4. Используя доп??лнительные источники информации, заполните таблицу. Вклад древних ученных в изучение Вселенной Ученные Вклад в науку -Пифагор -Аристотель ...

География

География 5 класс Тема: Как древние люди представляли Вселенную 4. Используя доп??лнительные источники информации, заполните таблицу. Вклад древних ученных в изучение Вселенной Ученные Вклад в науку -Пифагор -Аристотель -Клавдий Птолемей

Автор: Гость