В калориметр содержащий 100 г воды при температуре 0 с положили 2 кг льда при температуре-10 с Вся ли вода замёрзнет ? Какое количество теплоты выделилось бы при полном превращении воды в лёд ?

Физика

В калориметр содержащий 100 г воды при температуре 0 с положили 2 кг льда при температуре-10 с Вся ли вода замёрзнет ? Какое количество теплоты выделилось бы при полном превращении воды в лёд ?

Автор: Гость