В калориметр содержащий 100 г воды при температуре 0 с положили 2 кг льда при температуре-10 с Вся ли вода замёрзнет ? Какое количество теплоты выделилось бы при полном превращении воды в лёд ?
Физика
В калориметр содержащий 100 г воды при температуре 0 с положили 2 кг льда при температуре-10 с Вся ли вода замёрзнет ? Какое количество теплоты выделилось бы при полном превращении воды в лёд ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1=0.1 кг t1=0 С L=330*10^3 Дж/кг t2=-10 C c2=2100 Дж/кгград замерзнет вся вода, удельная теплота плавления льда и удельная теплота замерзания воды одинакова, а масса воды меньше массы льда. Q=m1L Q=0.1*330*10^3 Q=33 000 Дж Q=33кДж
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