Решить систему 1задача X+2y=7 3x+2y=5 2задача 3x-1gt;2 5x-10lt;5 Сократите дробь 2у кв??драте+7у+3 У квадрате-9 Помогите решить эти задачи пожалуйста??
Математика
Решить систему 1задача X+2y=7 3x+2y=5 2задача 3x-1gt;2 5x-10lt;5 Сократите дробь 2у кв??драте+7у+3 У квадрате-9 Помогите решить эти задачи пожалуйста??
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Гость:
Это какой класс то???
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