Решить систему 1задача X+2y=7 3x+2y=5 2задача 3x-1gt;2 5x-10lt;5 Сократите дробь 2у кв??драте+7у+3 У квадрате-9 Помогите решить эти задачи пожалуйста??

Математика

Решить систему 1задача X+2y=7 3x+2y=5 2задача 3x-1gt;2 5x-10lt;5 Сократите дробь 2у кв??драте+7у+3 У квадрате-9 Помогите решить эти задачи пожалуйста??

Автор: Гость