Переведите пожалуйста на английский! Кем я хочу стать! Я хочу стать художником.А почему сейчас скажу:быть художником мне кажется очень интересно и забавно . Я конечно сейчас рисую не очень , но мне кажется что во мне есть тал...
Английский язык
Переведите пожалуйста на английский! Кем я хочу стать! Я хочу стать художником.А почему сейчас скажу:быть художником мне кажется очень интересно и забавно . Я конечно сейчас рисую не очень , но мне кажется что во мне есть талант и я смогу!Вот это моя мечта!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I want to be painter and I can tell why. Because I think it is very interesting and fun! Now I paint is not very well, but i think, i have a talent and i can! This is my dream. Подойдёт?:)
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