Переведите пожалуйста на английский! Кем я хочу стать! Я хочу стать художником.А почему сейчас скажу:быть художником мне кажется очень интересно и забавно . Я конечно сейчас рисую не очень , но мне кажется что во мне есть тал...

Английский язык
Переведите пожалуйста на английский! Кем я хочу стать! Я хочу стать художником.А почему сейчас скажу:быть художником мне кажется очень интересно и забавно . Я конечно сейчас рисую не очень , но мне кажется что во мне есть талант и я смогу!Вот это моя мечта!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I want to be painter and I can tell why. Because I think it is very interesting and fun! Now I paint is not very well, but i think, i  have a talent and i can! This is my dream. Подойдёт?:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1) Спишите словосочетания и определите падеж имен существительных Перепрыгнул через лужу,вышел за ворот,стучали в дверь,отвечать у доски,как в в...
Ответить
Математика
(35m+42 n):7 (40m+55n):13
Ответить
Математика
Найди истинные высказывания. Из соответствуюших им букв составь название реки.Гд?? она расположена?
Ответить
Математика
Составьте УРАВНЕНИЕ! по условию задачи и решите его. 2)У Веры было 42 наклейки,она выиграла х наклеек,15 наклеек она отдала сестре,и у нее остало...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение
Ответить