Переведите пожалуйста на английский! Кем я хочу стать! Я хочу стать художником.А почему сейчас скажу:быть художником мне кажется очень интересно и забавно . Я конечно сейчас рисую не очень , но мне кажется что во мне есть тал...

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Переведите пожалуйста на английский! Кем я хочу стать! Я хочу стать художником.А почему сейчас скажу:быть художником мне кажется очень интересно и забавно . Я конечно сейчас рисую не очень , но мне кажется что во мне есть талант и я смогу!Вот это моя мечта!

Автор: Гость