Велосипедист ехал 2 часа с некоторой скоростью после того как он проедет еще 4 километра его путь станет равным 30 км с какой скоростью ехал велосипедист

Математика

Велосипедист ехал 2 часа с некоторой скоростью после того как он проедет еще 4 километра его путь станет равным 30 км с какой скоростью ехал велосипедист

Автор: Гость