Велосипедист ехал 2 часа с некоторой скоростью после того как он проедет еще 4 километра его путь станет равным 30 км с какой скоростью ехал велосипедист

Математика
Велосипедист ехал 2 часа с некоторой скоростью после того как он проедет еще 4 километра его путь станет равным 30 км с какой скоростью ехал велосипедист
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - скорость2х+4=302х=30-4=26х=26/2=13 км/ч скорость  велосипедиста

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