Проверочное слово к слову Второстепенные

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Прежде чем искать проверочные слова к слову "второстепенный", выясним его морфемный состав, чтобы знать, что нужно проверять и в какой части слова втор-о-степен-н-ый корень/соединительная морфема/корень/суффикс/ окончание При произнесении сложного прилагательного второстепенный ударение падает на четвертый слог слова вто-ро-сте- пен-ный В слабой позиции без ударения оказались все предыдущие гласные [ф т а р а с'т'и п'э н ы й] Первый безударный гласный в корне втор- проверит однокоренной глагол "вторить". Разбор слова указал нам, что в слове есть соединительная морфема "о". Безударный гласный во втором корне слова проверим словом "степень" На стыке корня и суффикса пишется -нн- (степеН-Н-ый)