География не будет изучать космос, этим будут заниматься астрономы и логично география - гео - земля

География
География не будет изучать космос, этим будут заниматься астрономы и логично география - гео - земля
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Автор: Гость
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Гость:
Все ведь верно,ведь космос изучает астрономия
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