Геометрическая прогрессия. Знаменатель равен 3/4. bn=243. Сумма Sn=2343. Найти n и b1
Математика
Геометрическая прогрессия. Знаменатель равен 3/4. bn=243. Сумма Sn=2343. Найти n и b1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле суммы прогрессии находим b₁: b₁ = (Sn*(1 - q)) + bn*q. Подставим значения: b₁ = (2343*(1/4)) + 243*(3/4) = 768. Находим b₁: b₁*q^(n-1) = 243 = 3⁵. q^(n-1) =3 ⁵/b₁ = 3⁵/768 = 3⁵/(4⁴*3)=(3/4)⁴ (3/4)^(n-1) = (3/4)⁴ n - 1 = 4 n = 4+1 = 5.
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