409 дм2 - 450 см2*2= в метрах квадратных,распишите ещё плиз)) 200 см3 * 3 + 100 см3*4= в дециметр??х кубическихх,распишите ещё плиз))

Гость: Гость:

Для того, чтобы перевести кв.дм в кв. м вспомним, что в 1м=10дм. значит. 1м×1м=1кв.м=10дм×10дм=100кв.дм в 1м=100см 1м×1м=1кв.м=100см×100см=10000кв.см 409/100=4.09кв.м 450/10000=0.0450кв.м 4.09кв.м-0.0450×2кв.м=4кв.м 2) 1дм=10см 1дм^3=10×10×10=1000мм^3 200см^3×3+100см^3×4=600см^3+400мм^3=1000мм^3=1дм^3