Фламинго это существительное изменяется?

Русский язык
Фламинго это существительное изменяется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фламинго не склоняется!!!
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