Почему даже самые крупные мхи не достигают размеров более 80 см?
Биология
Почему даже самые крупные мхи не достигают размеров более 80 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мхи не бывают высокими потому что в тех местах, где они произрастают (а чаще всего это лесотундры, тундры) очень "бедная" почва. Морозы и сильный ветер - довольно неблагоприятные условия для существования, согласитесь.
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