Темы проектов (на выбор)-они защищали Родину, Россия -Родина моя, Как не гордиться мне тобой, о Родина моя
Литература
Темы проектов (на выбор)-они защищали Родину, Россия -Родина моя, Как не гордиться мне тобой, о Родина моя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия, кто на планете Земля не слышал о ней? Это страна никогда не проявляла агрессию, однако все кто когда либо нападал на нас - проигрывали. Наши поля и луга - не имеют конца, наши леса и реки - восхитительны, наш животный мир - разнообразен. Как этим можно не гордится? Наш народ, силен духом! Наш народ, предан своей Родине и будет стоять за нее до последнего вздоха! Я, горжусь своей страной.
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