Составить и записать предлржения по схемам. (какие?)(-)и (какие?)(-) =(где?)

Русский язык
Составить и записать предлржения по схемам. (какие?)(-)и (какие?)(-) =(где?)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красные маки и желтые тюльпаны в вазе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Темы проектов (на выбор)-они защищали Родину, Россия -Родина моя, Как не гордиться мне тобой, о Родина моя
Ответить
Математика
12+(17/3)×5=???? кто знает?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста))
Ответить
Математика
Для выставки отобрали 24 картины, что составило 3/8 числа имеющихся в музее картин. Сколько всего картин в музее?
Ответить
Литература
-раз волнушка, два волнушка, по грибы пошла старушка. Целый день в лесу ходила и волнушкам говорила:-раз волнушка, два волнушка, ждёт вас новая кад...
Ответить