Составить и записать предлржения по схемам. (какие?)(-)и (какие?)(-) =(где?)
Русский язык
Составить и записать предлржения по схемам. (какие?)(-)и (какие?)(-) =(где?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красные маки и желтые тюльпаны в вазе.
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