Герои сказки и стиль сказки и враги главного нероя сказки ,,Иван-крестьянский сын ?? чюдо-юдо" Ещё по плану текст.

Гость: Гость:

одном царстве жили старик со старухой. Целый день они не ленились, работали до ночи. И было у них 3 сына. младшего Иванушкой звали. Однажды в царстве зародилось чудо - юдо. и пошли братья спасать царство. по дороге встретили избушку, вошли, увидели старушку. ночевали у нее и опять двинулись в путь. подошли к реке Смородине. тут Иван сказал:- Давайте по очереди в дозор ходить, чтоб чудо-юдо через калиновый мост не пропустить.В первую ночь отправился в дозор старший брат. Лег старший под ракитов куст и заснул крепко, захрапел громко.Во вторую ночь средний брат отправился в дозор, и он заснул. А на третий день пошел Иван, а тот не заснул сразился с чудой - юдой.победили его и вернулись домой живыми и здоровыми.