При каком значении переменной x разность выражений (20-3x) и (4-7x) равна 4?(Хелп быстрей)
Алгебра
При каком значении переменной x разность выражений (20-3x) и (4-7x) равна 4?(Хелп быстрей)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-3x-4-7x=4 -11x=20 x=-1*9/11
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